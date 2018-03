Astori:Malagò,portare avanti suoi valori

(ANSA) - FIRENZE, 8 MAR - I valori di Davide Astori "dovrebbero essere i valori che in tutto lo sport, partendo dal calcio, bisognerebbe portare avanti". Lo dice Giovanni Malagò, presidente del Coni, parlando del capitano della Fiorentina, al termine della cerimonia funebre oggi a Firenze. "E' una grande testimonianza - ha aggiunto - e una bella responsabilità per tutti quelli che erano qui oggi e che credono in questi valori da portare avanti". Malagò ha spiegato che "sicuramente faremo qualcosa per ricordare Astori", ma "penso che adesso sia prematuro parlarne: ho accennato qualcosa alla sua famiglia, ci sentiremo con calma nei prossimi giorni e settimane, è giusto che sia così".