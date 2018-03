Astori, delegazione Juve a funerali

(ANSA) - FIRENZE, 8 MAR - In Santa Croce, per i funerali di Davide Astori, è arrivata anche una nutrita delegazione della Juventus da Londra, tra gli applausi dei presenti in piazza: tra i componenti la delegazione Allegri, Buffon , Marchisio, Chiellini (che si è fermato anche a salutare alcuni tifosi) Pianic, Marotta, Rugani. In chiesa tanti rappresentanti di squadre di serie A e B. Poco dopo il feretro di Astori, accompagnato dai familiari tra cui i genitori e i due fratelli, è entrato nella basilica, accolto dagli applausi. La messa ha avuto inizio intorno alle 10.30, circa mezz'ora più tardi dell'orario inizialmente previsto.