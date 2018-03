Furto-lampo in fabbrica Fendi a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 7 MAR - Spettacolare furto la notte scorsa nello stabilimento Fendi di Grassina (Firenze). I ladri, entrati nel magazzino spedizioni, hanno portato via sei scatoloni con 32 borse e 25 portafogli pronti per essere messi in commercio e del valore complessivo di circa 66.000 euro. E' stato un blitz pianificato nei dettagli: l'azione è durata quattro minuti e mezzo e per rallentare l'arrivo dei carabinieri, avvisati da un vigilante disarmato che staziona in fabbrica, i banditi hanno pure bloccato le strade con furgoni rubati poco prima in zona.

Secondo quanto ricostruito con le telecamere, hanno agito almeno otto uomini, tutti a volto coperto e poi fuggiti su due auto sfondando un cancello di un piazzale presso l'autostrada A/1.

Anche per entrare nella fabbrica i ladri hanno tentato di sfondare il cancello ma poi lo hanno dovuto scavalcare armati di pie' di porco e spranghe usati poi per forzare la porta del magazzino.