Capitaneria sequestra 20 kg di astici

(ANSA) - LIVORNO, 7 MAR - Sono 20 i kg di astici sequestrati dalla guardia costiera di Livorno in due interventi eseguiti rispettivamente a Firenze e nella stessa città labronica. Il primo, ha riguardato un ristorante di cucina etnica di Firenze, nella zona del mercato centrale, dove sono stati rinvenuti dai militari 17 kg di esemplari congelati in celle frigorifero, avvolti in bustine senza alcuna etichettatura e quindi di provenienza e qualità dubbia. Al ristoratore, un trentenne di origine cinese residente a Prato, è stata elevata una sanzione di 1.500 euro. Il secondo è stato operato a carico del comandante di un peschereccio della marineria locale, un 50enne livornese, sorpreso a sbarcare un grosso esemplare di astice di oltre 3 Kg, dopo averlo catturato con le reti da traino in dotazione all'imbarcazione. Le sanzioni della guardia costiera sono state di 4.000 euro e sei punti tolti alla licenza di pesca e al libretto di navigazione per violazione del divieto di pesca di queste specie tra l'1 gennaio e il 30 aprile.