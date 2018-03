Boschi, non in pista da capogruppo

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - "Sono costretta a ripetere ciò che ho detto ieri e nei giorni scorsi. Non sono interessata - né in pista - per ricoprire né il ruolo di capogruppo, né quello di vicepresidente della Camera. Prego cortesemente di non tirare in ballo il mio nome per ruoli cui non aspiro e che altri amici del Pd potranno egregiamente svolgere". Lo afferma in una nota la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi.