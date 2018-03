Benevento a Firenze hashtag#CiaoDavide13

(ANSA) - BENEVENTO, 7 MAR - Sulla parte alta della manica sinistra della maglia con la quale il Benevento scenderà in campo domenica prossima a Firenze, contro la Fiorentina, verrà stampato l'hashtag #CiaoDavide13, scritto in viola per omaggiare la memoria di Astori, con gli stemmi dei due club poco più sopra. La decisione è stata presa dalla società giallorossa presieduta da Oreste Vigorito.