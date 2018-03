Astori: Immobile, vicini a famiglia

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - "Astori? Mi dispiace tanto non partecipare ai funerali di domani. Ci ha sconvolto tutti dentro lo spogliatoio, anche i ragazzi che non lo conoscevano. Una brutta botta, una cosa incredibile, siamo vicini alla famiglia in questo momento molto triste. Davide lo conoscevo bene, come persona era sempre disponibile, umile, a modo e per bene. Questa cosa ci ha toccato davvero nel profondo". Lo dice l'attaccante della Lazio, Ciro Immobile, che domani a causa del match di Europa League contro la Dinamo Kiev, non potrà partecipare ai funerali del capitano della Fiorentina scomparso nella sua camera d'albergo nella notte di domenica.