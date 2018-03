In Toscana 23 eletti a testa per Cd e Cs

(ANSA) - FIRENZE, 6 MAR - E' 'pareggio' in Toscana tra centrodestra e centrosinistra per numero di eletti alle politiche i domenica scorsa. Dei 56 che andranno in Parlamento grazie al voto toscano (18 senatori e 38 deputati), 23 appartengono al centrodestra, altrettanti al centrosinistra. Nove invece gli eletti da M5s e uno da Leu. Come spiega il direttore dell'Osservatorio elettorale della Regione Toscana Antonio Floridia, al Senato "il centrosinistra ha eletto 7 senatori, 4 nel proporzionale e 3 nell'uninominale (6 il Pd e 1 Insieme), il centrodestra ne ha eletti 8, 4 nel proporzionale (2 la Lega, 1 Fi, e 1 Fdi), e altrettanti nell'uninominale (2 Fi, 1 Fdi e Lega). Tre i senatori M5s nel proporzionale". Alla Camera, "nell'uninominale sono stati eletti 7 deputati dal centrosinistra (tra cui 1 con Civica popolare), e 9 in quota proporzionale dal Pd. Il centrodestra ha eletto 7 deputati in quota uninominale e nel proporzionale altri 8: quattro della Lega, 3 di Fi, e 1 di Fdi. M5s ne ha eletti 6 nel proporzionale e 1 Leu".

Tra gli eletti in Toscana per il M5s Alfonso Bonafede e Gregorio De Falco, Leu porta alla Camera Roberto Speranza, per il Pd eletto anche Filippo Sensi, portavoce del premier Paolo Gentiloni, ed ex portavoce di Matteo Renzi e di Francesco Rutelli, tra i leghisti il responsabile economico del partito Claudio Borghi, in Fi deborah Bergamini, Giovanni Donzelli per Fdi.