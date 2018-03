Astori: domani camera ardente dalle 1630

(ANSA) - FIRENZE, 6 MAR - La camera ardente per dare l'ultimo saluto a Davide Astori sarà aperta domani dalle 16,30 alle 22,30 a Coverciano nella grande palestra del centro tecnico federale.

Chi vorrà salutare il capitano della Fiorentina scomparso improvvisamente nella notte tra sabato e domenica potrà entrare dall'ingresso di via Gabriele D'Annunzio 138: l'organizzazione è interamente gestita dal club viola che sollecita, attraverso una nota ufficiale, per motivi di ordine pubblico e sicurezza di raggiungere Coverciano a piedi o, in alternativa, lasciando i propri mezzi nel parcheggio di via Palazzeschi. Un servizio navetta sarà a disposizione per i trasferimenti da e per il parcheggio. Su richiesta della famiglia Astori sarà vietato l'uso di telecamere e macchine fotografiche all'interno della camera ardente.