Astori,applauso prima di riunione Lega A

(ANSA) - MILANO, 5 MAR - Un lungo applauso è stato dedicato a Davide Astori dai dirigenti all'inizio della riunione fra i club di Serie A e il commissario Giovanni Malagò. La Fiorentina ha voluto ringraziare le altre società e la Lega per la vicinanza mostrata dopo la morte del suo capitano, che ha portato al rinvio di tutte le partite in programma ieri. Le date dei recuperi sono uno dei temi al centro dell'incontro informale, così come quelle della prossima stagione e del rinnovo della governance, che Malagò intende risolvere il 19 marzo.