Astori, domani allenamento Fiorentina

(ANSA) - FIRENZE, 5 MAR - Giorno di lutto e di dolore anche oggi per la Fiorentina, ma da domani pomeriggio Stefano Pioli e la squadra torneranno in campo per riprendere la preparazione. Lo faranno senza il loro capitano Davide Astori che i tifosi continuano ad omaggiare con un'incessante processione davanti allo stadio Franchi Diego Della Valle ha lasciato il centro sportivo dove ha trascorso la mattinata insieme al dg Corvino e agli altri dirigenti aspettando notizie da Udine sull'esito dell'autopsia mentre il club ha sospeso le attività del settore giovanile e della Fiorentina Women's. Straziante la lettera postata su Instagram da Riccardo Saponara che ha iniziato con i versi del celebre poeta americano Walt Whitman: "O capitano mio capitano...Perché non sei sceso a fare colazione con noi? Ora ci diranno che la vita scorre e dovremo rialzarci ma che sapore avrà la tua assenza?(...) Torna dai, torna a Firenze dove ti attendono per rinnovare il contratto, esci da quella maledetta stanza, ti aspettiamo domani per gli allenamenti...".