Pino cade in strada a Firenze, no feriti

(ANSA) - FIRENZE, 4 MAR - Un pino alto 12 metri, con un diametro di circa 50 centimetri, è caduto stamani, intorno alle 5.45, in via Mariti, all' altezza del civico 31: nessuna persona è rimasta ferita, danni ad alcune auto in sosta.

Il pino era piantato nell'aiuola spartitraffico nel tratto antistante il Panificio militare. La pianta è finita su alcune auto in sosta e ha ostruito una parte di carreggiata.

Sul posto vigili del fuoco, polizia municipale e tecnici comunali del verde. La pianta é stata tagliata e accatastata in attesa della rimozione e la circolazione é stata ripristinata.