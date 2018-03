Fiorentina, Astori morto in hotel Udine

(ANSA) - UDINE, 4 MAR - Il capitano della Fiorentina e difensore della Nazionale Davide Astori, 31 anni, è morto in nottata nell'albergo a Udine dove la squadra viola era in ritiro in vista della partita di oggi con l'Udinese. Dalle prime informazioni a causare la morte del giocatore sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio. La partita è stata rinviata per decisione del commissario della Lega Calcio, Giovani Malagò. Poco dopo la notizia che tutte le partite della serie A sono state rinviate. Ad accorgersi di quanto successo sono stati il massaggiatore e alcuni compagni di squadra. il capitano, che dormiva da solo, non si è presentato per la colazione e quando sono andati a cercarlo lo hanno trovato ormai senza vita. L'ultima persona a incontrare Astori era stato ieri sera il portiere della Fiorentina, Marco Sportiello, intorno alle 23.30 quando il capitano, come si è appreso, stava bene.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la morte del capitano della Fiorentina. Sui social si rincorrono i messaggi increduli dei tifosi e dei personaggi del mondo sportivo, e non solo. Allo stadio Atermio Franchi sono apparsi i primi mazzi di fiori sistemati dai tifosi ed esposto uno striscione con scritto: 'Ciao capitano per sempre con noi'.

Nel pomeriggio la Fiorentina è poi rientrata a Firenze, dove ha raggiunto il centro sportivo attiguo al 'Franchi'. Davanti allo stadio radunati centinaia di tifosi, con striscioni e sciarpe attaccate ai cancelli dello stadio. Sempre al centro sportivo è arrivato anche Andrea Della Valle.

Il sindaco Dario Nardella, "sgomento" per la scomparsa delcapitano viola, ha deciso di proclamare il lutto cittadino in occasione dei funerali del giocatore.