Fiamme in abitazione Lucca, salva donna

(ANSA) - LUCCA, 4 MAR - I vigili del fuoco di Lucca sono intervenuti, anche con l'autoscala, intorno alle 4.10 in via del Tiro a Segno a Lucca per un incendio sviluppatosi all'interno di un appartamento in una palazzina di quattro piani. All'interno dell'abitazione, posta al terzo piano, c'era una donna che è stata fatta uscire dai pompieri per poi essere affidata ai sanitari del 118 che l'hanno trasportata al pronto soccorso a scopo precauzionale.

Secondo quanto spiegato l'incendio ha interessato il locale cucina dell'abitazione: all'arrivo dei pompieri c'era molto fumo. I vigili del fuoco hanno estinto l'incendio e contemporaneamente hanno fatto uscire la signora che era in casa.