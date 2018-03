Astori:Ferrero, calcio è unità e umanità

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - "Ho detto che non avrei fatto scendere in campo i miei giocatori nella partita contro l'Atalanta per un segnale di rispetto della vita e in onore di Davide Astori".

Massimo Ferrero, il primo a dichiarare oggi l'intenzione di fermare il calcio per la morte del capitano viola, spiega il suo dolore: "Checchè se ne dica, il calcio è unità e umanità. Io, i giocatori della Sampdoria, lo staff e tutti i tifosi siamo vicini alla Famiglia Astori".