Anziana ferita tentata rapina a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 4 MAR - Una donna di 82 anni ha riportato due fratture in un tentativo di rapina in strada avvenuto ieri alle 10 in via Pistoiese a Firenze. Secondo quanto spiegato l'anziana sarebbe stata aggredita da dietro da due persone che l'hanno buttata a terra, cercando poi di strapparle due collane, uno in oro, l'altra in argento, che portava al collo. La rapina è fallita perchè i monili sono rimasti impigliati nel golf che la donna indossava e i malviventi hanno deciso di scappare.

Soccorsa, la donna è stata poi portata in ospedale, dove le hanno riscontrato una frattura al capitello radiale e un'altra alla rotula: 15 giorni la prognosi per l'82enne. Indagini sono in corso da parte della polizia.