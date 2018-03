Tramvia: a Firenze vagoni sulla linea 2

(ANSA) - FIRENZE, 3 MAR - I vagoni della tramvia sono arrivati sui binari nuova linea 2. I convogli sono stati trasportati nella notte dal deposito di villa Costanza a Scandicci (Firenze) a Novoli, nel cantiere del nuovo tracciato che collegherà la stazione ferroviaria all'aeroporto di Peretola. Nel giro di alcuni giorni inizieranno le prime prove di collaudo per testare il funzionamento del tracciato con i convogli. Ad attendere l'arrivo del convoglio a Novoli, intorno alla mezzanotte, c'erano il sindaco Dario Nardella e l'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti. "Eccola! È arrivato il nuovo tram anche sulla linea 2 - ha twittato in diretta Nardella postando una foto del mezzo - andiamo avanti che fra pochi mesi potremmo salire tutti sui nuovi tram". Nardella ha ricordato che al momento sono confermati i tempi delineati, ovvero la messa in esercizio della linea 2 entro il prossimo mese di agosto e l'avvio della linea 3 a fine giugno. Contro le "bugie" di Nardella ha protestato CasaPound che ha steso uno striscione.