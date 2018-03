Arno a Pisa sopra 1° livello,ora in calo

(ANSA) - FIRENZE, 3 MAR - Sono in calo i fiumi Cecina, Ema e Pesa che ieri sera avevano superato i livelli di guardia per le piogge abbondanti e lo scioglimento della neve. In calo, a Firenze, dalle prime ore della mattina, anche l'Arno che invece a Pisa è salito sopra il primo livello di guardia ma la situazione sulla costa è in miglioramento. Le previsioni parlano di nuove piogge in arrivo e per questo, ma anche per il rischio del ghiaccio, la Protezione civile regionale aveva già emesso un codice giallo per la giornata di oggi. La crescita del livello dell'Arno a Firenze ha costretto i dirigenti della Canottieri Comunali, insieme agli atleti e al responsabile della sede Francesco Baldi a un veloce intervento di messa in sicurezza delle barche, e di tutta l'attrezzatura, che rischiavano di essere portate via dal fiume.