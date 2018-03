Ai domiciliari con 6 pastori maremmani

(ANSA) - FIRENZE, 3 MAR - Due persone, ai domiciliari, in un appartamento, due stanze, di circa 60 mq, con sei pastori maremmani, quattro dei quali cuccioli che poi sono stati presi in consegna dal personale dell'Asl. E' quanto accertato dalle guardie zoofile dell'Enpa, intervenute insieme ai carabinieri, all'Asl e al Comune di Firenze, in una casa popolare al Galluzzo (Firenze). La situazione, spiega una nota, era oggetto da circa un mese di numerose segnalazioni da parte dei residenti della zona che lamentavano odore sgradevole per le scale del condominio, e il fatto che i due cani adulti venissero lasciati liberi nei giardini circostanti l'abitazione che è vicina a una scuola. Inoltre, sottolinea l'Enpa, i residenti nell'appartamento essendo ai domiciliari non hanno avuto la possibilità far controllare gli animali dal veterinario. Dopo tutti i controlli il proprietario ha consegnato volontariamente i cuccioli al personale della Asl. Secondo le segnalazioni i cuccioli, nei giorni precedenti all'intervento erano sei.