Maltempo: in tilt traffico Firenze

Traffico praticamente bloccato in diverse zone di Firenze in mattinata a causa delle code di tir in ingresso sull'autostrada A1 - dovute ai filtraggi effettuati per il maltempo dalla polstrada all'altezza del casello di Firenze Nord, lungo la sgc Fi-Pi-Li e lungo la superstrada Siena-Firenze -, e per la chiusura di una corsia all'incrocio tra viale IX Agosto e viale Guidoni, in ingresso città, per l'incendio di un cavo dell'alta tensione sotto la carreggiata.

La situazione è migliorata solo quando la polstrada ha dato il via ai 'rilasci controllati' dei tir diretti sull'A1 in direzione nord. Le code si erano formate nella zona di Peretola, lungo il viadotto dell'Indiano in entrambe le direzioni, all'altezza di via Pisana e via Baccio da Montelupo. Forti disagi registrati anche nella zona del Galluzzo, in entrata verso Firenze, e del piazzale Michelangelo. Disagi alla viabilità pure fra Prato e Firenze con blocchi a tratti e incolonnamenti, causati soprattutto dal traffico dei mezzi pesanti.

Nel pomeriggio poi altri 11 km di coda in A1 nell'area fiorentina, questa volta per allagamenti dovuti, come spiegato da Autostrade, dall'esondazione del torrente Ghindossoli nella zona di Firenze Scandicci, che ha interessato parzialmente anche l'autostrada all'altezza del km 291. Il corso d'acqua è tracimato, si spiega, a causa delle forti piogge in atto dalla notte scorsa e dello scioglimento della neve. "I ristagni d'acqua, adesso risolti anche grazie agli interventi di regolazione idraulica effettuati dal personale di Autostrade per l'Italia - spiega sempre la società -, hanno interessato le carreggiate autostradali in particolare in direzione di Roma".

Sempre nel pomeriggio e sempre per allagamenti pesanti disagi al traffico nella zona del Galluzzo, a Firenze: per circa un'ora è rimasta interdetta al traffico via delle Bagnese.