Biraghi, l'Europa? Ci speriamo ancora

(ANSA) - FIRENZE, 2 MAR - Domenica scorsa il gol che ha dato la vittoria alla Fiorentina contro il Chievo, poi la chiamata del ct Di Biagio per lo stage azzurro di Coverciano: sono giorni ricchi di emozioni per Cristiano Biraghi, l'esterno viola arrivato in prestito l'estate scorsa dal Pescara che pian piano, dopo un periodo di critiche, si sta ritagliando uno spazio importante nella squadra allenata da Pioli. Ora cercherà insieme ai compagni di far risalire in classifica la propria squadra: "Anche se a Udine non sarà facile, ci aspetta un avversario deciso a riscattarsi e guidato da un bravo allenatore come Oddo, da parte nostra c'è ancora la speranza di tornare a lottare per l'Europa: dobbiamo pensare partita per partita cercando di vincerne il più possibile e dare tutto quello che abbiamo". Per riuscirci la Fiorentina dovrà essere sempre più solida in difesa e sperare che i propri attaccanti tornino a far gol dopo un lungo digiuno.