Al via recupero Forte Bocca a Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 2 MAR - Sono partiti i lavori di recupero del Forte della Bocca, struttura militare a difesa dell'imboccatura del porto mediceo di Livorno, costruito tra il 1609 e il 1612 sul molo Cosimo e che da tempo versa in stato di abbandono. L'Autorità di sistema ha intenzione di riportare agli antichi splendori la struttura, disposta su due livelli: le gallerie che ospitavano i fucilieri e il piano superiore riservato ai cannoni.

I lavori per la messa in sicurezza del complesso fortificato sono già iniziati per effettuare un rilievo che permetta di redigere il progetto di recupero delle gallerie sotterranee.

Colmate di macerie degli edifici abbattuti durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale, le gallerie ospitano cavità, cunicoli, archi, volte, logge, pozzi, che si snodano lungo un camminamento sotterraneo di circa cinquecento metri di sviluppo lineare. L'obiettivo è quello di renderle pienamente accessibili al pubblico.