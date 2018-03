Vela, presentato calendario 2018 YCCS

(ANSA) - MILANO, 1 MAR - In occasione della presentazione, oggi a Milano, della One Ocean Foundation, è stato ufficialmente presentato anche il calendario sportivo 2018 dello Yacht Club Costa Smeralda (YCCS). Dopo un irripetibile 2017, anno in cui è stato celebrato il 50/mo anniversario dello YCCS (20 regate tra cui 3 campionati del mondo, compreso quello dei J/70 con la cifra record di 161 barche partecipanti), la stagione 2018 dello YCCS presenta questo programma: si parte il 23 aprile con la Regata dell'Accademia Navale Italiana; si chiude il 27 settembre con l'Audi Italian Sailing League Final. In mezzo iniziative continue di alto livello, tra cui la One Ocean Melges 40 Grand Prix (il 5 luglio), la Loro Piana Superyacht Regatta (5-9 giugno), la Maxi Yacht Rolex Cuop (2-8 settembre). "Tutta l'attività sportiva seguirà le linee guida indicate nella Charta Smeralda, che sta a fondamento della One Ocean Foundation voluta dalla principessa Zhara Aga Khan.