Parte da Firenze il tour dei Gizmodrome

(ANSA) - FIRENZE, 1 MAR - Parte da Firenze il tour mondiale dei Gizmodrome, supergruppo progressive rock formato da Stewart Copeland (Police), Adrian Belew (King Crimson), Mark King (Level 42) e Vittorio Cosma (Pfm, Elio e Le Storie Tese). La band si esibirà il 2 marzo sul palco del Viper club per un live che costituirà anche la loro unica data italiana.

In scaletta, i brani dell'album eponimo, pubblicato alcuni mesi fa ed accolto entusiasticamente da critica e pubblico; ma anche pezzi tratti dai repertori dei gruppi di provenienza dei componenti della band, in particolare di Police e King Crimson.

La musica dei Gizmodrome è un mix di progressive rock anni '70, ispirazioni zappiane, ritmi alla Talking Heads e suggestioni jazz e psichedeliche.