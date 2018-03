Enel, risolti problemi luce per 600 clienti Cascina

(ANSA) - FIRENZE, 1 MAR - Ripristinato il servizio elettrico a Cascina (Pisa) dove circa 600 utenti stamani erano rimasti senza luce. E' quanto si spiega in una nota diffusa da Comune di Cascina ed E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione. Gran parte dei clienti è stata "rialimentata con i primi due gruppi elettrogeni già alle 11, mentre gli ultimi due gruppi sono entrati in servizio tra le 11:30 e le 13. Il disservizio è risolto; con i gruppi elettrogeni in funzione e quindi senza altri disagi per la clientela E-Distribuzione provvederà alla riparazione definitiva del tratto di rete danneggiato".

Enel informa poi che "non vi sono ulteriori criticità sulla rete elettrica in Toscana".