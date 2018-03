Maltempo: Firenze si sveglia imbiancata

(ANSA) - FIRENZE, 1 MAR - (ANSA) - Firenze si sveglia imbiancata: dalle 1.30 la neve sta cadendo abbondante e sulle strade vi è una coltre bianca di circa 2 centimetri. I mezzi spargisale sono entrati in azione prima sulle strade collinari e poi in città. La protezione civile del Comune, al momento, non segnala difficoltà. Nevicate diffuse sono segnalate in quasi tutta la Toscana: in Chianti la Città metropolitana segnala accumuli di 5 centimetri. Spiagge bianche da Massa Carrara fino a Livorno. Le temperature risultano al di sotto dello zero ma in risalita. A Firenze, in tutti gli altri capoluoghi di provincia della Toscana e in tantissimi altri comuni scuole chiuse oggi. A Firenze e Pisa stop anche alle lezioni all'Università.

VIABILITA': chiusa per circa un'ora e poi riaperta l'A1 tra Arezzo e Chiusi a causa della pioggia ghiacciata. Il tratto appenninico dell'A1, spiega la polstrada è invece percorribile anche se sulla Panoramica la nevicata è intensa e agli automobilisti viene consigliato di percorrere la Direttissima. Sempre la polstrada segnala qualche problema sulla Firenze-Pisa-Livorno, a Montopoli, dove un mezzo pesante si è intraversato sulla rampa bloccando, di fatto, entrata e uscita. Qualche difficoltà anche sulla Firenze-Siena, all'altezza di Colle Val d'Elsa: qui alcuni furgoni sono fermi sulla corsia di marcia e in attesa di riuscire a mettere le catene aiutati dagli agenti in servizio. La Protezione civile della Città Metropolitana e i tecnici della viabilità sono impegnati a garantire la percorribilità delle strade soprattutto nelle zone del Mugello-Val di Sieve, Alto Mugello e Ombrone Pistoiese-Bisenzio.

TRASPORTI: Ferrovie già ieri sera aveva annunciato che per l'allerta arancione i convogli regionali sarebbero stati ridotti del 50% mentre quelli a lunga percorrenza viaggeranno all'80%. Per quanto riguarda il servizio autobus a Firenze la società di trasporto pubblico Ataf, che ha adottato il piano neve, ha fatto sapere che viaggiano solo mezzi dotati di catene o con gomme termiche. Gli autobus sono entrati tutti in servizio a partire dalle 6.30 e con una frequenza media di 15-30 minuti. Stamani opertaivi al 100% poi gli aeroporti di Firenze e Pisa, secondo quanto spiegato dalla società di gestione Toscana aeroporti, aggiungendo che "restano possibili irregolarità relative al traffico aereo e alla visibilità. E' consigliabile comunque contattare le proprie compagnie aeree prima di mettersi in viaggio".

ENEL: E' stato risolto il disservizio elettrico che stamani aveva interessato circa 600 clienti nel centro di Cascina (Pisa). Enel spiega che in Toscana non si sono al momento verificate altre criticità.

PREVISIONI: Le ultime previsioni meteo parlano di una probabile intensificazione delle nevicate, nel corso della mattinata, in particolare sulle province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Prato e Firenze, "dove saranno possibili accumuli intorno ai 2-4 cm o localmente superiori sui rilievi". Sempre nella mattinata sulle zone centro meridionali della Toscana dovrebbe iniziare a piovere.