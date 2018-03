Chiusa per un'ora e poi riaperta A1 tra Arezzo e Chiusi

(ANSA) - FIRENZE, 1 MAR - E' stata chiusa per circa un'ora, e poi riaperta, in entrambe le direzioni l'Autostrada del Sole, A1, tra i caselli di Arezzo e Chiusi, a causa della pioggia ghiacciata.

La polizia stradale aveva predisposto le uscite obbligatorie invitando anche "gli automobilisti a non mettersi in viaggio se non strettamente necessario. Sul posto Autostrade per l'Italia - spiega Polstrada - che ha fatto arrivare un mezzo speciale per sparare 'sale riscaldato', consentendo così la riapertura del tratto autostradale.