Av e regionali in ritardo a SM Novella

(ANSA) - FIRENZE, 1 MAR - Problemi anche oggi per chi deve viaggiare in treno in Toscana. Le ferrovie ieri avevano già annunciato l'attuazione del piano neve, con la riduzione dei treni a lunga percorrenza (-20%) e di quelli regionali (-50%).

Alle riduzioni si stanno però aggiungendo ritardi fino a 145 minuti per i convogli in arrivo da Roma alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze o da qui in partenza per Torino. Ritardi da 30 a 65 minuti anche i regionali. Qui, secondo quanto spiegato da Ferrovie, il problema sulle linee Firenze-Prato e Firenze-Empoli è quello del 'gelicidio', con le centraline di alimentazione che si ghiacciate.