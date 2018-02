Mattina più fredda Toscana,-11 Orbetello

(ANSA) - FIRENZE, 28 FEB - Quella di oggi, "è stata la mattina più fredda di questo inverno in Toscana", col termometro che ha toccato anche i -11 a Orbetello (Grosseto). Il primato toscano spetta comunque all'Amiata in montagna: -17,8. Lo spiega Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr. A Firenze città il termometro ha toccati -6 gradi, ad Arezzo -9, a Grosseto -4,5 e a Siena -7,2. In montagna, a parte l'Amiata, -16 all'Abetone (Pistoia) e -13 a Camaldoli (Arezzo). Da stasera, ha spiegato ancora Gozzini, previste nevicate sulla Maremma e sull'Arcipelago toscano, poi la perturbazione si sposterà nel resto della regione con nevicate deboli e poi un po' più consistenti domattina fino al pomeriggio. "Non attendiamo cumulati notevoli - ha osservato -: 5-7 cm nelle province di Firenze, Prato e Pistoia e 2-5 centimetri a Siena". Domattina, spiega, potrebbe imbiancarsi un po' ovunque, poi dal pomeriggio e nella notte previste pioggia e temperature un po' in rialzo.

Per domenica, conclude Gozzini, "bel tempo e temperature miti".