Nuovo Pignone, Stangarone presidente

(ANSA) - FIRENZE, 27 FEB - Nuovo presidente per il Nuovo Pignone di Firenze, società del gruppo Baker Hughes, a Ge company: è Michele Stangarone. Succede a Massimo Messeri, in carica dal 2011, che, si spiega in una nota, ha deciso di ritirarsi dall'1 aprile 2018 dopo 43 anni al servizio della società. Stangarone, attualmente vice presidente di Nuovo Pignone e vice presidente globale vendite per il business turbomachinery & process solutions di Bhge, è entrato in Nuovo Pignone nel 1985 come ingegnere di turbomacchine. Ad annunciare la nomina Lorenzo Simonelli, presidente e ad di Baker Hughes che ha ringraziato Messeri per il suo "importante contributo". Sotto la sua presidenza (la più lunga nella storia dell'azienda), "Nuovo Pignone - ha detto Simonelli - ha estremamente rafforzato i legami con interlocutori chiave del territorio come istituzioni, mondo della ricerca e tessuto industriale, giocando sempre un ruolo da protagonista prima nel gruppo Ge oil & gas e adesso in Bhge e nelle comunità in cui l'azienda ha le proprie sedi".