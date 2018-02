Ciclismo:3 marzo si corre Strade bianche

(ANSA) - SIENA, 27 FEB - Siena diventa capitale del ciclismo mondiale: torna il 3 marzo la "classica del nord più a sud d'Europa", la Rcs Strade bianche. Alla Fortezza medicea di Siena il via alla corsa - entrata l'anno scorso nel calendario Uci World Tour - che avrà poi come scenari crete, colline e strade sterrate per concludersi in piazza del Campo.

La gara maschile (175 km di cui 63 di strade bianche) porterà a Siena 21 formazioni per un totale di 147 corridori: annunciati il vincitore della passata edizione Michał Kwiatkowski, Peter Sagan, l'olimpionico Greg Van Avermaet e Wout Van Aert, da poco laureato campione del mondo di ciclocross per la terza volta consecutiva. Nella gara femminile (136 km di cui 31,4 di strade bianche) 24 le squadre composte da 6 atlete ciascuna. Col dorsale numero 1 partirà la vincitrice del 2017, Elisa Longo Borghini.

Domenica 4 marzo poi la Gran fondo Strade bianche, riservata ai non professionisti: 5.000 gli amatori attesi.