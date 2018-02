Toscana, avviso criticità ghiaccio

(ANSA) - FIRENZE, 26 FEB - Masse d'aria molto fredda continuano ad affluire sulla Toscana favorendo, fino alla mattina di domani, 27 febbraio, deboli nevicate fin sui fondovalle dei settori appenninici. Il ghiaccio rappresenterà la vera criticità sia oggi che domani nelle zone dove è nevicato. Tendenza a miglioramento da domani pomeriggio. Per questo la protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per ghiaccio per i settori appenninici e per le zone centro meridionali fino alla mezzanotte di domani. Quello per neve (previste precipitazioni comunque deboli) è esteso fino alle 8 sempre di domani per le aree montane nord-orientali mentre per il vento di Grecale il codice giallo è esteso per tutta la regione fino alle 20 di stasera. Previste in calo le temperature: a Firenze e provincia valori massimi intorno o di poco superiori allo zero in pianura e -8 -10 gradi a 1000 metri.