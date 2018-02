Lo squash entra a Solliciano

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Lo squash entra nelle carceri. La prima esperienza pilota partirà dalla casa circondariale di Firenze Sollicciano, dove saranno realizzati due campi. Si tratta in realtà di un ritorno, perchè la disciplina nacque proprio nelle carceri, in Inghilterra, agli inizi dell'Ottocento. Un protocollo d'intesa per la promozione del gioco dello squash negli istituti penitenziari è stato siglato oggi dal capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Santi Consolo e dal consigliere della Federazione italiana giuoco squash, Marco Micoli, alla presenza del sottosegretario con deleghe alle Politiche e affari europei, Sandro Gozi, ex giocatore di questo sport che vorrebbe alle Olimpiadi. Consolo ha parlato di "bellissima idea. Inizieremo a Sollicciano con due campi e se la sperimentazione avrà successo, la estenderemo in quante più strutture possibili. Lo sport - ha sottolineato - è un ottimo veicolo per il benessere psicofisico dei detenuti ed uno strumento formidabile per abbattere stress e tensioni".