Freddo ma sole,qualche problema ghiaccio

(ANSA) - FIRENZE, 26 FEB - Temperature molto basse - meno 10.5 gradi al Giogo - ma pure il sole: così stamani a Firenze e provincia. Situazione analoga in altre città toscane dopo una domenica contrassegnata da precipitazioni nevose sparse in diverse province. Proprio la neve ha consigliato più Comuni a emettere un'ordinanza di chiusura delle scuole oggi: così nel Senese, nell'Aretino, in provincia di Pisa e Livorno, e nel Grossetano. In Maremma nella notte interventi dei vigili del fuoco a causa del ghiaccio: soccorsi due camionisti rimasti bloccati, uno fra Montenero e il Casalino, un altro sulla strada panoramica di Castiglione della Pescaia e recuperate alcune auto nei comuni di Pitigliano, Scansano e Semproniano. Ancora neve sui passi del Casentino e Valtiberina nell'Aretino dove si registra qualche disagio per il ghiaccio in pianura.

Per le prossime ore, spiega la protezione civile della Metrocittà di Firenze, previsto un ulteriore calo delle temperature: massime intorno allo zero in pianura.