Spaccia davanti a discoteca, arrestato

(ANSA) - VINCI (FIRENZE), 25 FEB - Un 19enne di Pisa è stato arrestato nella notte a Sovigliana di Vinci (Firenze) dopo essere stato sorpreso a spacciare stupefacenti di fronte a un locale notturno. A individuare il giovane sono stati i carabinieri che hanno effettuato un controllo in zona aiutati dal cane antidroga 'Batman'. Il 19enne era in possesso di sei dosi di Mdma e sei grammi di marijuana, oltre che di 10 grammi di marijuana e 600 euro in contanti nascosti a casa.

Domani sarà processato per direttissima ed è ora trattenuto in camera di sicurezza alla Compagnia carabinieri di Empoli (Firenze). Altri giovani sono stati trovati in possesso di dosi di droga a uso personale, anche esse sequestrate, e saranno segnalati alla prefettura. Inoltre ci sono state 30 persone denunciate. Un altro ragazzo, proveniente dalla provincia di Siena, è invece stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e denunciato per porto abusivo di arma. Tutto lo stupefacente, i soldi e l'arma sono stati sequestrati.