Stop tir su strade e autostrade Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 24 FEB - Divieto di circolazione per i mezzi pesanti, superiori a 7.5 tonnellate, su tutta la rete viaria della provincia di Firenze a partire dalle 22.00 di domani, domenica 25 febbraio. Lo ha deciso il prefetto di Firenze Alessio Giuffrida per le previsioni meteo. Si tratta, tra l'altro, di un provvedimento che, al momento, non ha una data di scadenza, "fino a cessate esigenze", dice la nota.

Verranno quindi adottati i provvedimenti necessari a garantire la "sicurezza stradale" per evitare possibili intralci alla circolazione dei veicoli, "con particolare riferimento ai mezzi eventualmente impegnati in operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione". Le forze di polizia, continua il prefetto, previste dal piano neve, provvederanno ai controlli agli accessi dei caselli sull'Autostrada del sole (A1) e sulla Firenze Mare (A11). Dall'ordinanza sono esclusi sono i mezzi dedicati al trasporto di persone, di carburante, di merci deperibili e di animali vivi, "purchè muniti di pneumatici termici o catene".