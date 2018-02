Sciopero infermieri, adesioni fino 80%

(ANSA) - FIRENZE, 23 FEB - Adesioni fino all'80% in Toscana per lo sciopero degli infermieri indetto per la giornata di oggi. Il dato è stato diffuso dal sindacato autonomo Nursind.

"In tutto il territorio regionale l'adesione alla mobilitazione è di oltre il 70% - dichiara Giampaolo Giannoni, responsabile per la Toscana del sindacato -, con sale operatorie aperte solo per le emergenze e interventi per lo più sospesi. Ma si raggiungono punte dell'80% di adesione, ad esempio ad Empoli (Firenze), con sale operatorie e ambulatori chiusi, così come a Pisa, Lucca e Arezzo. A Firenze e in particolare al presidio ospedaliero di Careggi l'adesione è pari al 70%".