M5S, Caiata, se colpevole nessuno sconto

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "In queste ore stiamo verificando qual è la situazione e stiamo leggendo i documenti, per capire effettivamente di cosa si tratta e fare poi le nostre valutazioni politiche. Una cosa è certa: se accuse tanto gravi fossero confermate, non faremo sconti a nessuno". Così il M5s sulla sua bacheca Fb dove chiarisce: "Al momento della sua candidatura, naturalmente, Caiata ci ha fornito tutti i documenti che attestano che la sua fedina penale è pulita".

Il Movimento precisa di aver "appreso questa mattina dai giornali" dell'inchiesta "in cui sarebbe coinvolto il nostro candidato Salvatore Caiata, presidente del Potenza Calcio e lucano dell'anno". E spiega: "in queste ore stiamo verificando qual è la situazione".