Fiamme in casa, intossicata 77enne

(ANSA) - PISTOIA, 23 FEB - Una donna di 77 anni è rimasta intossicata in modo non grave e con leggere ustioni alle mani a seguito di un incendio che si è sviluppato nella sua abitazione a Quarrata (Pistoia). Le fiamme sono partite da un televisore ed hanno interessato il mobile sul quale era appoggiato, ma sono state subito spente grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche personale sanitario inviato dal 118, che ha trasportato al donna al pronto soccorso dell'ospedale San Jacopo di Pistoia, ma le sue condizioni non sono gravi.

L'appartamento rimane agibile.