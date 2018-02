Auto contro saracinesca, no feriti

(ANSA) - FIRENZE, 23 FEB - Una vettura è andata a urtare violentemente contro la saracinesca di un locale facendo cadere una porzione di parete dello stesso, che a seguito di una verifica dei vigili del fuoco del distaccamento di Cascina (Pisa) intervenuti sul posto, è stato dichiarato non praticabile: nessun ferito. L'urto è avvenuto questa mattina intorno alle 5.00 in via 4 Novembre a San Frediano a Settimo, nel comune di Cascina. Il locale, al momento, risulta disabitato. Presente sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.