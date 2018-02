Arezzo: presentata istanza fallimento

(ANSA) - AREZZO, 23 FEB - Un'istanza di fallimento per l'Arezzo calcio è stata presentata da uno studio commerciale aretino, cessionario del credito derivante dal decreto ingiuntivo passato in giudicato di un'agenzia investigativa nei confronti della società. Della presentazione dell'istanza sono stati informati il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, la Lega Pro, l'Associazione italiana calciatori, la società rappresentata al momento dal consorzio romano 'Neos solution' e l'azionariato popolare Orgoglio Amaranto in qualità di socio di minoranza. La decisione del tribunale fallimentare dovrebbe arrivare entro trenta giorni. Intanto da lunedì previsto il via della procedura per verificare la possibilità di arrivare all'esercizio provvisorio della società.