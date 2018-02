Prolungata allerta nevicate Alto Mugello

(ANSA) - FIRENZE, 22 FEB - Allerta neve in Alto Mugello (Firenze), la protezione civile regionale ha prolungato fino alle 23.59 di domani 23 febbraio il codice arancione previsto inizialmente fino a stasera. La sala operativa ha emesso poi un aggiornamento dello stato di vigilanza per il perdurare delle condizioni meteo che portano gelo con neve e vento freddo di Grecale che rinforza a partire dalla sera di oggi e per tutta la giornata di domani: prolungato quindi anche il codice giallo su gran parte della Toscana, su tutta la costa a partire dalla Bassa Versilia comprese le isole, e all'interno in Casentino, Mugello, Valdarno inferiore e Val di Bisenzio, Val Tiberina, Maremma.