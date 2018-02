A Simona Del Re la comunicazione Perini

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Una manager proveniente dal mondo della Moda per il Gruppo Perini Navi: Simona Del Re (ex Marzotto ed ex Gucci) è la nuova responsabile Comunicazione di Perini Navi, la società leader mondiale nella progettazione e costruzione di superyacht a vela. Con esperienza in aziende della moda italiana e internazionale come il Gruppo Marzotto (oggi Valentino Fashion Group), Simona Del Re ha ricoperto in precedenza il ruolo di Corporate Communications Manager di Gucci e di Strategic Communications Director per il Lane Crawford Joyce Group, leader asiatico nel fashion retail di alta gamma, con sede ad Hong Kong Simona Del Re e? laureata in Economia Aziendale presso l'Universita? Bocconi di Milano. (ANSA).