Vaccini: oltre 30mila 'recuperati'

(ANSA) - FIRENZE, 21 FEB - In Toscana la legge nazionale sull'obbligo delle vaccinazioni ha prodotto il suo effetto: dal 7 giugno al 31 dicembre 2017 sono 30.586 i bambini e ragazzi 'recuperati' in tutte le classi di età (0-16 anni), oltre la metà dei quali, 17.050, nella fascia di età 0-6 anni. E' quanto si legge in una nota della Regione dove si specifica che il dato è destinato a salire fino alla scadenza del 10 marzo, data entro la quale (in base alla legge 119 del 31 luglio 2017) le famiglie che hanno presentato l'autocertificazione dovranno presentare la documentazione che attesta le avvenute vaccinazioni. Restano comunque ancora tanti gli "inadempienti" per almeno una vaccinazione: nella fascia di età 0-6, sono 15.877, su una popolazione totale di 140.546 bambini. Nel 2017 rispetto al 2016 la copertura vaccinale a 24 mesi di età è salita di oltre un punto percentuale per l'esavalente (polio, difterite, tetano, pertosse, epatite B, haemophilus influenzae B), e di ben 4 punti per il morbillo.