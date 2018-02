Bolle a Firenze per Gala con 'Friends'

(ANSA) - FIRENZE, 21 FEB - Roberto Bolle con il suo 'Roberto Bolle and friends', Gala di cui non è solo interprete, ma anche direttore artistico, sarà protagonista della serata di venerdì 20 luglio, sul palco allestito in Piazza della Santissima Annunziata, a due passi dal Duomo di Firenze.

"'Roberto Bolle and friends' al Musart Festival è un appuntamento speciale pensato per una città che da sempre ama molto l''étoile dei due mondi', si legge in una nota del Musart Festival, reduce da un anno di clamorosi successi nei teatri di tutto il mondo e in televisione dove ha aperto l'anno con lo show evento 'Danza con me'". Ancora massimo riserbo sul cast ed il programma che lo stesso Bolle sta preparando, ma come sempre l'étoile della Scala di Milano, che è anche Principal Dancer dell'Abt di New York, "non mancherà di coinvolgere alcuni tra i nomi più importanti del panorama tersicoreo internazionale per offrire al pubblico una serata di danza al suo massimo livello".