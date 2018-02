Bimbo si allontana casa, donna lo salva

(ANSA) - SOVICILLE (SIENA), 21 FEB - Un bimbo di 3 anni, vestito con una maglietta e una felpa leggera, è stato trovato da una donna sul bordo della strada a Rosia di Sovicille (Siena). Il piccolo, senza giubbotto e infreddolito, è stato fatto salire a bordo dell'auto dalla donna che, nel frattempo, ha chiamato i carabinieri. Secondo quanto riportato dai militari il bambino parlava spagnolo, riuscendo appena a comunicare il proprio nome. Mentre i militari cercavano di trarre qualche informazione dal piccolo per capire da dove provenisse, sono arrivati la madre e uno zio, tutti sudamericani, che erano in casa nel momento in cui lui è uscito.

Il bambino si era allontanato di poche centinaia di metri dall'abitazione senza che la madre si accorgesse di nulla. I carabinieri stanno effettuando ulteriori accertamenti per capire le dinamiche dell'accaduto.