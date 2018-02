Super ricchi trainano real estate lusso

(ANSA) - FIRENZE, 20 FEB - "I super ricchi continuano ad aumentare, mentre diminuisce la fascia media dei ricchi che in questi anni hanno perso molto potere economico". E' la valutazione di Dimitri Corti, fondatore di Lionard luxury real estate, società fiorentina che lavora proprio sul segmento più alto dell'immobiliare, quello delle grandi residenze del lusso.

"Il real estate di lusso sta andando bene - spiega Corti - dopo anni di crisi si sta arrivando a un giusto equilibrio fra domanda e offerta. C'è una maturità dei venditori nel capire che quello che costava 10 milioni di può vendere a 7, e una maturità del compratore che capisce come quella sia un'occasione da prendere al volo". I cosiddetti Uhnwi (Ultra high-net-worth individuals), ovvero i super ricchi con patrimoni oltre i 100 milioni di dollari, appaiono il vero motore del segmento più esclusivo del mercato. "Sono capaci di decidere un acquisto importante in un giorno - sostiene il fondatore di Lionard - operano scelte d'impulso soprattutto sulle supervendite, e noi di Lionard siamo specialisti in questo segmento".

La società fiorentina nel 2017 ha realizzato 8,7 milioni di fatturato, triplicando il dato 2016, con la prospettiva di crescere ancora nel 2018. Dopo l'apertura del nuovo ufficio di Milano, Lionard punta ad aprirne a breve uno a Roma, e altri 12 nei prossimi 5 anni: Cortina, Porto Cervo, Lago di Como le località sotto osservazione.