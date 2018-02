Frana nel Pistoiese, evacuate 23 persone

(ANSA) - PISTOIA, 20 FEB - Ventitré persone sono state evacuate, in via precauzionale, dalle loro case a Pian dei Sisi, nel comune di Abetone Cutigliano (Pistoia) a causa di una frana che minaccia 8 abitazioni. Decisa anche la chiusura della strada statale 12 del Brennero, che costeggia l'invaso di Pian dei Sisi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pistoia, che hanno constatato che parte del movimento franoso, verificatosi in una zona di bosco, si stava riversando in un sottostante laghetto artificiale dell'Enel. Dopo ulteriori verifiche è stata constatata la rottura delle tubazioni interrate, provenienti dallo stesso invaso, vicine ad alcune abitazioni. Sul posto anche personale Enel, carabinieri, personale dell'ufficio tecnico del Comune e la protezione civile.