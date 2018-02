Delrio,6 mld per terremoti e alluvioni

(ANSA) - FIRENZE, 20 FEB - "Ogni anno spendiamo 6 miliardi per riparare danni da terremoti e alluvioni". Lo ha detto il ministro per le infrastrutture Graziano Delrio oggi a Firenze con il segretario del Pd Matteo Renzi. "L'Italia deve capire che è un paese fragile, dunque dobbiamo renderlo forte. Quando siamo arrivati non abbiamo trovato un piano edilizia scolastica né per il dissesto idrogeologico; questi piani li abbiamo fatti noi".