Maltempo: pino cade giardino Orticoltura a Firenze

Un pino alto una quindicina di metri è caduto all'interno del giardino dell'Orticoltura, in via Vittorio Emanuele a Firenze: è accaduto stamani. Nessuno è rimasto ferito. Secondo quanto si spiega dal Comune, la pianta si è completamente ribaltata.

Dai primi accertamenti dei tecnici della direzione ambiente la pioggia di queste ultime ore - da mezzanotte alle 6 sono caduti quasi 25 mm - avrebbe allentato di molto la terra intorno al pino, diminuendone in maniera consistente la stabilità. Il resto potrebbe averlo fatto il vento delle scorse settimane. Ma, si precisa, solo a partire da domani gli esperti saranno in grado di dare una valutazione più precisa e verificare a quando risale l'ultimo esame Vta, ovvero la valutazione delle condizioni strutturali dell'albero. In seguito alla caduta del pino è stata disposta la chiusura del giardino, e anche della biblioteca, per oggi e anche domani.